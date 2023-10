Tour 2024: Rammstein spielen zweimal in Klagenfurt

Rammstein feiern 2024 das 30-jährige Bestehen der Band mit einer Stadiontournee durch Europa. Am 11. Oktober veröffentlichten Rammstein auf ihrer Homepage 18 Termine, darunter folgende beiden in Österreich: Am 17. und 18. Juli macht die Rockband, im Gepäck die größten Hits, eine gewaltige Bühnenkonstruktion und Unmengen an Pyrotechnik, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt Station.

Der Vorverkauf startet auf oeticket.com am 18. Oktober um 11.00 Uhr.

Es darf angenommen werden, dass die Karten relativ flott ausverkauft sein werden - also schnell sein.

Neue Tour trotz Vorwürfe

Die heurige Rammstein-Tour mit zwei ausverkauften Auftritten im Wiener Ernst-Happel-Stadion war überschattet von Vorwürfen von Frauen vor allem gegen Sänger Till Lindemann. Der 60-Jährige hatte diese zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen ein.

Lesen Sie auch: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ein

