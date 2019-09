"The Crown": Anderson spielt Margaret Thatcher

Thatcher sei eine "komplizierte und umstrittene Frau", schrieb Anderson auf Twitter. Sie freue sich darauf, die Figur tiefer zu ergründen. Sie sei eine Ikone gewesen, "ob geliebt oder verachtet", die eine Ära bestimmt habe.

Das Geschichtsdrama "The Crown" zeigt das Leben von Queen Elizabeth II. Die vierte Staffel soll in den späten 1970er und 1980er Jahren spielen – Thatcher hatte zwischen 1979 und 1990 als erste Frau das Amt der britischen Premierministerin inne. Die dritte Staffel mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman ("The Favourite") als Queen läuft am 17. November an.