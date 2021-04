Starmania 21 kürt heute die vier Finalisten

In der heutigen, dritten Finalshow (20.15 Uhr, ORF 1) singen die sechs verbliebenen Teilnehmer wieder um die Wette, vier steigen auf. Zunächst präsentieren Anna Buchegger, Vanessa Dulhofer, Anna Heimrath, Tobias Hirsch, Laura Kozul und Fred Owusu jeweils ihre Version von Ed Sheerans "Shape of You", beim zweiten Auftritt ist ein selbst gewähltes Sololied zu singen.

Drei Kandidaten werden vom Publikum via Televoting ins Finale gewählt, ein Teilnehmer wird von der Jury – Ina Regen, Nina Sonnenberg und Tim Bendzko – "zurückgeholt". Im Showprogramm präsentiert Vincent Bueno seinen Song "Amen", den er im Halbfinale des Eurovision Song Contests am 20. Mai in Rotterdam singen wird.

Starmania-Tournee

Die Finalisten der Castingshow gehen im Sommer auf Österreich-Tournee. Start ist am Samstag, 31. Juli, um 17 Uhr auf dem Jahrmarktgelände in Linz-Urfahr. Weitere Stationen sind Innsbruck, Wien, Graz und St. Pölten. Tickets sind auf oeticket.com sowie in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und via ticket@nxp.at erhältlich.