Wer mitmachen will, greift einfach zum Handy, nimmt die Familie beim Singen oder Spielen eines Stückes per Video auf und lädt den Clip bis 30. April auf nachrichten.at/familienmusik hoch. Ziel ist es, Familienmusiken vor den Vorhang holen und zu zeigen, wie sehr die Musik in Zeiten des Lockdowns beflügeln kann. Für das Volksliedwerk ist die Aktion ein Feldforschungsprojekt, um zu sehen, wie viele musikalische Familien es in diesem so außergewöhnlichen Corona-Jahr gibt. Das Volksliedwerk