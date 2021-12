Sie sagt selbst von sich, dass sie es so genossen hat, wieder Musik so zu machen wie am Beginn ihrer Karriere. Am Klavier zu sitzen, zu komponieren und sich zu versuchen, sich anzunähern, Geschichten wachsen und blühen zu lassen - darin fühlte sich Keys so wohl. Es habe sich so gut angefühlt, zur „Heimatbasis zurückzukehren“.