We can be CEO Yeah, you already know Yeah, we can be the boss Fly higher than the gods We’re not under control Wenn das mal keine Ansage ist. Mit diesen Textpassagen aus der Pop-Dance-Nummer "Halo" ("Heiligenschein") wollen zwei junge Österreicher zweierlei erreichen: der Jugend nach gut zwei Jahren Feierpause einen Wohlfühlsong zum musikalischen Vorglühen und Partymachen liefern und im Mai für Österreich den Eurovision Song Contest (ESC) gewinnen. Gestern wurde der Song samt Video à la Falcos