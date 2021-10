Literaturpreis an Comic-Autor Joe Sacco

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erhält der US-Autor Joe Sacco für sein Buch "Wir gehören dem Land", teilten die Landeshauptstadt München und der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, die den Preis gemeinsam alljährlich vergeben, mit.

In dem Buch wird die Weltsicht der Dene, eines Volks von Ureinwohnern in Kanada, thematisiert. Sacco hatte sich den Angaben zufolge zuvor mit seinem "Comic-Journalismus" vor allem als zeichnender Berichterstatter aus Kriegs- und Krisengebieten einen Namen gemacht. Unter anderem beschreibt er in dem Buch den Kampf der Ureinwohner gegen die Ausbeutung ihrer Heimat, etwa für die Gewinnung fossiler Brennstoffe.