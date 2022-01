Linzer Posthof pfeift nach Coronapause wieder ein "Heimspiel" an

Heuer hofft man, trotz Corona alle Auftritte, u.a. von RaDeschnig oder Familie Lässig, über die Bühne zu bekommen - frei nach dem Hip-Hop-Duo Kreiml & Samurai: "Schauma moi, daun seng ma eh!". Den Anfang macht am 26. und 27. Jänner Gabriele Deutsch mit einer musikalischen Hommage an Hildegard Knef, gefolgt von der Gesangskapelle Hermann (28. Jänner), die in ihrer "Jubiläumsrevue" A-Capella-Musik mit einem Schuss Witz serviert.

Das Zwillingsduo RaDeschnig lädt mit "Doppelklick" (29. Jänner) bereits sein fünftes Kabarettprogramm hoch und Benedikt Mitmannsgruber macht sich in "Exodus" auf den Weg, um sich vor dem Volk zu retten. Das Kleinkunstduo Baumgärtner (11. Februar) gastiert mit "Von der Wurzel bis zur Krönung", das Musikkabarett Kirsch und Kern am 25. Februar mit "Amor rumort". Verena Koch & Franz Huber spielen "Glückliche Tage" von Samuel Beckett (14. und 15. Februar).

Auch die Musik kommt nicht zu kurz: Am 29. Jänner huldigen The Tribute unter der Federführung von Andi Gabauer Pink Floyd. Familie Lässig holt am 22. Februar "Eine heile Welt" nach Linz. Das dreitägige Heimspiel-Finale Anfang März bestreiten die BORG Linz Sounds (2. März), Kreiml & Samurai (4. März) und Blonder Engel samt Hedwig Haselrieder Kombo (5. März).