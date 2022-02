Kein Gehalt für Ungeimpfte beim ORF: "Skeptisch, ob das so geht"

Im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg gelten strenge Covid-Regeln. Während der Gesetzgeber Arbeitnehmern eine 3G-Regel vorschreibt, gilt beim ORF 2Gplus inklusive Maskenpflicht und Temperaturmessen. Das heißt, wer beim Medienriesen seiner Arbeit nachgeht, muss neben seinem Impfpass oder Genesenenstatus täglich auch einen PCR-Test vorweisen.

Rund 50 Mitarbeitern droht jetzt, so ein internes Papier an die Mitarbeiter im Haus, ab 15. Februar die Streichung des Gehalts, weil sie nicht geimpft sind und ihre angestammte Tätigkeit nicht ausführen können, berichtet der Kurier. Betroffen sind etwa Maskenbildner, Techniker oder Kameraleute. Nicht betroffen seien nur jene Mitarbeiter, die eine „Ausnahme COVID-19-Impfung“ im Sinne des § 3 Impfpflichtgesetzes vorlegen können, steht weiters in dem Schreiben.

„Ich habe als Moderator kein Interesse, von jemanden geschminkt zu werden, der nicht geimpft ist. Das ist dann schon ein Problem. Wir haben strenge Regeln und da ist es schon problematisch, wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen“, sagt ein bekannter Sendungsmoderator, der nicht genannt werden will.

Seit November des vergangenen Jahres wird in der Causa zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat verhandelt, die Frist wurde bereits drei Mal verlängert. Jetzt soll die Geduld des neuen Generaldirektors Roland Weißmann zu Ende sein. Weißmann will aufgrund der hohen Infektionszahlen durch die Omikron-Mutante die Sicherheitsvorkehrungen im Haus noch einmal verschärfen: „Angesichts des Umstands, dass infizierte und positiv getestete Personen auf der Basis der gültigen Rechtslage (und ungeachtet, ob keine, leichte oder schwere Krankheitssymptome auftreten) mit einer behördlichen Absonderung zu rechnen haben, können Ausfälle nahezu zwangsläufig zu einer angespannten Personalsituation führen.“

Betriebsrat gegen Vereinbarung

„Ich werde in dieser Causa sicher nichts mit der Geschäftsführung vereinbaren, weil ich sehr skeptisch bin, ob das rechtlich so geht und haltbar ist. Schließlich gilt per Verordnung in ganz Österreich die 3G-Regel für den Arbeitsplatz“, sagt der Vorsitzende des Zentralbetriebsrates des ORF. Man sei in Gesprächen mit der Geschäftsleitung und aktuell dabei, wie viele Mitarbeiter im Haus von dieser geplanten Maßnahme betroffen wären.