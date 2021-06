Helfenberg: Liebe, Tanz und wilde Fechtszenen

Diesen Sommer lädt das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg zu einer Reise ins elisabethanische Zeitalter. Am 28. Juli feiert in der neuen, für 300 Besucher konzipierten Open-Air-Spielstätte vor der Burg Piberstein die auf dem siebenfachen Oscar-Gewinnerfilm mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow basierende Komödie "Shakespeare in Love" Premiere.

Regisseurin Brigitta Waschnig freute sich beim Pressegespräch am Freitag über einen "großartigen Stoff" und versprach für die insgesamt 14 jeweils 100-minütigen Aufführungen "Liebe, Tanz und wilde Fechtszenen". Angeführt wird das 16-köpfige Ensemble von zwei in Helfenberg bekannten Schauspielern: Die Hauptrolle des in einer schweren finanziellen und kreativen Krise steckenden Dichters übernimmt Okan Cömert, die resolute Viola De Lesseps verkörpert Soffi Povo. (ll)

"Shakespeare in Love" feiert am 28. Juli Premiere. Bis 15. August folgen 13 Termine. Karten: www.theaterinderkulturfabrik.at bzw. 0680/3359236