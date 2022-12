Ein himmlisches Zusammenspiel für das OÖN-Christkindl

Friede den Menschen auf Erden: Das ist die Weihnachtsbotschaft im "Gloria" von Antonio Vivaldi. Die Landesmusikschüler aus St. Georgen und Enns werden diese morgen Abend, 8. Dezember, in der Steyregger Pfarrkirche überbringen. Sie laden um 19 Uhr zum Benefizkonzert für das OÖN-Christkindl. Unter der Leitung von Harald Wurmsdobler werden das Vokalensemble, die Hackbrettsolistinnen und das Streichorchester das Publikum in Weihnachtsstimmung bringen. Der Eintritt ist frei, die Spenden der Besucher kommen der Hilfsaktion der OÖNachrichten und damit Oberösterreichern in Not zugute.

