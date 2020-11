Ehrenpreis des Buchhandels an A. L. Kennedy

Der Preis wurde im Rahmen der 12. Europäischen Literaturtage vergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1990 vergeben, zuletzt an Elif Shafak, Ilija Trojanow und Francesca Melandri. Kennedy lebt in London und unterrichtet an der University of Warwick. Zuletzt auf Deutsch erschien 2018 "Süßer Ernst". Seit Anfang 2020 schreibt sie eine Kolumne für die "Süddeutsche Zeitung".

