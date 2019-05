Die Backstreet Boys kommen nach Wien

Rund 11.500 Zuhörer - zu etwa 95 Prozent Frauen - feierten am Dienstag den Auftakt der Deutschlandkonzerte der legendären Boyband in Hannover. Am 28. Mai gastieren die fünf Amerikaner rund um Nick Carter in der Wiener Stadthalle.

Für die meisten Konzertbesucherinnen heißt das Motto Abtauchen in die Jugendzeit Ende der 90er Jahre, als die einen für Bad Boy AJ, andere für den damals noch minderjährigen Nick mit seinem blonden Mittelscheitel schwärmten. Jetzt sind die Boys zwischen 39 und 47 Jahre alt und immer noch ansehnlich. Und sie liefern eine durchgestylte Gesangs- und Tanzshow ab - inklusive sechs Outfit-Wechseln.

14 Monate lang haben die Backstreet Boys Shows in Las Vegas gespielt, jetzt touren sie mit ihrem im Jänner erschienenen neuen Album um die Welt. Das Album "DNA" enthält nicht nur die typischen Herzschmerz-Songs, sondern auch R&B- und Country-Elemente.

Die neuen Titel wurden zum Deutschland-Tourauftakt freundlich beklatscht, bei den alten Welthits rastete die Halle aus. Und davon gab es eine Menge: "I Want It That Way" zum Beispiel, "Larger Than Life" oder "Quit Playin' Games With My Heart". Nach Angaben ihrer Plattenfirma sind die Backstreet Boys mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.

In Hannover wummerten die Bässe ordentlich, auf den Mikrofonen war viel Hall und die Instrumente kamen vom Band. Den Zuhörerinnen machte das nichts aus, sie schmetterten textsicher alle Hits mit, bis nach zwei Stunden bei vielen die Stimme weg war. Und sie tauchten in eine romantische Welt ein: Auf der Videoleinwand plätscherte zu "Incomplete" ein rosafarbener Wasserfall, bei anderen Songs waren es Berge, Wolken und Himmel.

Den berührenden, mehrstimmigen Gesang beherrschen die fünf Backstreet Boys immer noch, den sexy Hüftschwung auch. Und sie machten dem deutschen Publikum eine Menge Komplimente: Hier habe fast alles angefangen, der erste Auftritt als Vorband für DJ Bobo, das erste Goldene Album, die erste eigene Tour. "Wir haben euch vermisst", betonte Kevin auf Deutsch - er ist so etwas wie der Senior der Band, war beim Start bereits 21 Jahre alt. AJ erinnerte sich noch an einen wichtigen Satz auf Deutsch: "Ich möchte dich küssen."