Brad Pitt wird 60: "Er sieht aus, als würde er rückwärts altern"

Mit 60 Jahren tritt Brad Pitt nicht auf die Bremse – ganz im Gegenteil. Der Hollywoodstar, der am 18. Dezember seinen Geburtstag feiert, ist Hauptdarsteller eines neuen Films über die Formel 1. "Brad Pitt sieht aus, als würde er rückwärts altern. Er ist super fit", bescheinigte Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, Berater und Co-Prozent des neuen Films.

2014 war das Eheglück mit Angelina Jolie noch perfekt. Bild: APA/EPA/C. Karaba

Vor fast genau zehn Jahren, kurz vor seinem 50. Geburtstag, machte Pitt mit Hochzeitsgerüchten Schlagzeilen. Im August 2014 gaben sich Pitt und Schauspielerin Angelina Jolie auf ihrem Weingut Château Miraval an der Côte d’Azur das Jawort. Am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith" hatten sie sich 2004 kennengelernt und wurden zu "Brangelina" – ein weltbekannter Markenname für eine fast perfekte Beziehung, Karriere und Großfamilie. Die Eltern von sechs Kindern, drei leibliche und drei adoptierte, zählten zu den Top-Verdienern der Filmbranche.

Mit Ehefrau Jennifer Aniston 2004 beim Filmfestival in Cannes Bild: Reuters

Doch schon im Herbst 2016 kam das Ehe-Aus. Jolie reichte die Scheidung ein. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Es folgten Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

Acht Monate nach der überraschenden Trennung sprach Pitt erstmals öffentlich über die gescheiterte Beziehung und sein Leben danach und gestand, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er habe vorher zu viel getrunken und viele der Probleme selbst verschuldet, räumt Pitt in einem Interview ein und gelobte Besserung.

Brad Pitt: Ein Feschak wird 60

Ein Leben voller großer Lieben

Brad Pitt war als ältestes von drei Kindern streng religiöser Eltern im mittleren Westen der USA aufgewachsen. Sein Studium an der Universität von Missouri warf er 1985 hin, er wollte Schauspieler werden. Der Durchbruch auf der Leinwand kam in einer kleinen Rolle als blonder Verführer von Geena Davis in dem Roadmovie "Thelma & Louise" (1991). Robert Redford heuerte ihn gleich als Hauptdarsteller für sein Familiendrama "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" an.

Der Durchbruch gelang mit „Thelma & Louise“ 1991 Bild: ORF

Mitte der 90er-Jahre war er mit "Sieben"-Filmpartnerin Gwyneth Paltrow liiert, dann lernte er "Friends"-Star Jennifer Aniston kennen. Die beiden gaben sich im Sommer 2000 das Jawort, die Ehe ging 2005 auseinander, als er Jolie kennenlernte.

Beruflich ging es mit der "Ocean’s Eleven"-Reihe, "Troja", "Babel", "Inglourious Basterds", "The Tree of Life" und "World War Z" quer durch alle Filmgenres weiter. Seinen ersten Oscar bekam Pitt 2014 nicht als Schauspieler, sondern als Mit-Produzent des Sklavendramas "12 Years a Slave". Den zweiten Oscar gab es 2020 für seine Schauspielkünste – als Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood".

2023 zu Gast in Wimbledon Bild: APA/AFP/A. Dennis

Zum Älterwerden äußerte sich der Schauspieler vor einem Jahr in einem Interview. "Ich möchte nicht vor dem Altern wegrennen", sagte Pitt. "Das ist ein Konzept, dem wir nicht entkommen können, und ich würde lieber sehen, wie unsere Kultur dies mit etwas offeneren Armen begrüßt."

