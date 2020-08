Barocke Kostbarkeiten

Das Ensemble Castor gastierte in der Evangelischen Kirche in Wallern – ein Ausflug in den Originalklang von Violine, Violoncello, Trompete und Cembalo, bereichert um die Bassstimme von Reinhard Mayr. Alessandro Pogliettis "Sonata" für Trompete, Violine, Cello und Basso continuo legte die Intrada für Nicolaus Bruhns’ Vertonung zum religiösen Text "Mein Herz ist bereit". Reinhard Mayr führte stimmschön durch das Stück. Passend darauf setzte er zu Antonio Pinos "Laudate pueri" an; von der Besetzung her wechselte die Violine zur Trompete, deren Färbung mit der Gesangsstimme korrespondierte. Eine seltene Kombination, in der die Trompete Beweglichkeit zu zeigen hatte.

Der Abend titelte mit "Virtuose Kostbarkeiten des deutschen Barock" – das mochte in die Irre führen, da die "Ciacona" von Antonio Bertali sich gegen Ende hin in südliches Temperament hineindreht. Bertali war italienischer Abstammung und wirkte am Wiener Kaiserhof. Treffend in den Titel fügte sich die "Fantazia" von Johannes Schenck: eine zeittypische Tanzfolge, deren Herkunft sich im Hören erschließt. Der gebürtige Niederländer Schenck wirkte in Düsseldorf. Kurzum: interessant zusammengestellte Musik; dass die Ausführenden im Programm nicht namentlich genannt wurden, ist schade. (wag)

Fazit: Selten aufgeführte Musik im Originalklang – eine sehr feine Bereicherung!