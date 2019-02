Charlie Frauscher und Felix Valmont haben mit Karl Ploberger die "Live-Garten-Tipps" entwickelt. Bild: plo Freizeit Garten Gartentipps gibt's jetzt via Smartphone Karl Plobergers App geht heute online – sein "Valentinstags-Geschenk" an OÖN-Leser 14. Februar 2019 - 00:04 Uhr

Auf die Idee kam er, als er "wieder einmal vor einem übervollen Postfach saß – gefüllt mit Gartenfragen", erzählt OÖN-Gartenexperte und TV-Biogärtner Karl Ploberger.

Gemeinsam mit Freunden entwickelte er daraufhin die "Live-Garten-Tipps", die ab heute online sind. "Es ist ein ganz einfaches Programm, das auf jedem PC oder jedem Handy funktioniert. Man meldet sich auf der Homepage www.biogaertner.at an und wählt aus den Kategorien: Blumengarten, Gemüsegarten, Obst- oder Kräutergarten sowie Balkon & Terrasse. Ab dann geht alles ganz automatisch und vor allem kostenlos und ohne irgendwelche Kaufverpflichtung", sagt er. Zum passenden Zeitpunkt kommt der richtige Hinweis.

"Die Idee dafür hatte eigentlich Charlie Frauscher, ein kreativer Werbetexter, der den Garten liebt, aber immer wieder bei mir nachgefragt hat, ob er das oder jenes machen kann", erzählt Ploberger. Gemeinsam mit Felix Valmont entwickelte er dieses Programm. Der Student programmierte es so, "dass es wirklich jeder benützen kann", sagt der Biogärtner, dem eine alltagstaugliche Anwendung wichtig war – die auch ihm selbst das Arbeiten erleichtern würde. "Denn ich werde oft mit Fragen so bestürmt, dass ich gar nicht alle beantworten kann. Es ist wirklich kurios, aber da kommen Fragen an das ‚Biogärtner-Team‘, und ich sitz’ allein da und tippe die Antworten ins Handy."

Diese Fragen sind freilich für den Biogärtner einerseits die Grundlage für die Berichte in den OÖN ("So weiß ich genau, wo gerade der Schuh drückt"), andererseits waren und sind sie die Quelle für die Bücher. Die Live-Garten-Tipps sind sicherlich kein Ersatz für ein Gartenbuch, aber sie erinnern einfach, schnell und in kurzer übersichtlicher Form, was zu tun ist.

"Beispielsweise heißt es nun in den Live-Garten-Tipps, dass es für alle Gemüsegärtner höchste Zeit ist, die Chilisamen auszusäen, denn die benötigen am längsten, bis sie Früchte tragen", rät der Gartenexperte.

Und weiter: "Die Obstgärtner müssen nun die Bäume schneiden. Die Terrassengärtner sollten ihre immergrünen Gehölze an frostfreien Tagen gut gießen, und die Kräuterliebhaber können den Schnittlauch aus dem Frost im Garten auf die Fensterbank holen. Denn nur dann wächst das würzige Grün auch wirklich, wenn es einmal der Kälte ausgesetzt war."

3 Fragen an den Biogärtner

Live-Tipps – wie kam es dazu?

In Spitzenzeiten erhalte ich bis zu 40 Gartenfragen, die ich alle selbst beantworte. Die meisten Fragen lauten: "Darf ich das schon tun?" Gemeinsam mit Charlie Frauscher entstand dann die Idee für diesen ganz persönlichen, aber dennoch breiter angelegten Kalender.

Was sind eigentlich die häufigsten Gartenfragen?

Das hängt von der Saison ab. Zurzeit sind die Zitruspflanzen die Problemkinder, denn viele verlieren die grünen Blätter. Gleich die Antwort: In den meisten Fällen wurde zu viel gegossen, oder es haben sich Larven der Dickmaulrüssler breitgemacht. In jedem Fall liegt ein Wurzelschaden vor.

Gibt es eine Frage, die Sie nicht mehr hören können?

Na ja … Schnecken! Obwohl diese Frage heute deutlich seltener gestellt wird als früher, was wahrscheinlich auch mit den trockeneren Sommern zu tun hat. Ja und: "Moos im Rasen". Das werde ich in den Live-Garten-Tipps ausführlich behandeln. Denn Vertikutieren allein bringt gar nichts.

Die Live-Garten-Tipps kann man ab sofort gratis unter www.biogaertner.at abonnieren

