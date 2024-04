Der schneebedeckte Ätna, davor saftig grüne Zitronenbäume, Palmen und viele Pflanzen, die der Hitze trotzen – so präsentiert sich Sizilien. Was viele nicht wissen: Viele unserer Kübelpflanzen, die nun wieder in die Gärten und auf die Terrassen den "Traum vom Süden" zaubern, kommen aus dem südlichsten Ende Italiens. So ist es nur klar, dass hier viele Baumschulen existieren.