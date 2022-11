Zahl der Baubewilligungen um fast ein Drittel eingebrochen

Der Bau von 5155 Wohnungen wurde in den ersten sechs Monaten 2022 in Oberösterreich genehmigt, wie aus Zahlen der Statistik Austria geht. Das waren um 28,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Damals waren es 7232 Wohnungen. Auch in den Jahren davor waren die Baubewilligungen höher gelegen – es waren 5960, 6714 und 6499.

Der Rückgang heuer ist sowohl auf den Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser als auch der mehrgeschoßigen Wohnhäuser (ab drei Wohnungen) zurückzuführen. Bei Ersteren ist die Zahl der Baubewilligungen in Oberösterreich im ersten Halbjahr um 23 Prozent im Vergleich zu 2021 gesunken, bei Zweiteren um 28,5 Prozent. Noch stärker ging es bei den An-, Auf- und Umbautätigkeiten nach unten – um 35,3 Prozent.

Die Abkühlung der Bauwirtschaft dürfte zu einer höheren Arbeitslosigkeit in dem Sektor führen. Wie berichtet, erwarten AMS und Bauinnung, dass heuer mehr Mitarbeiter im Winter stempeln geschickt werden und dass es weniger Wiedereinstellungszusagen als früher gibt. Profitieren können Konsumenten. War es zuletzt für viele schwer möglich, überhaupt ein Angebot von Professionisten oder Baufirmen zu bekommen, dreht sich die Situation nun. Die hohen Baupreise könnten etwas an Dynamik verlieren. Hier spielen aber auch die internationalen Rohstoffmärkte und die Lohnabschlüsse eine Rolle.

Der Baukostenindex der Statistik Austria für den Wohnhaus- und Siedlungsbau lag im September 2022 um 7,4 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats. Gegenüber dem Vormonat stagnierte er.