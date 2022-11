Arbeitsmarkt: Die Baubranche und ihr Dilemma mit dem Stempeln im Winter

Es ist alle Jahre ein ähnliches Bild: Mitte November melden Baufirmen einen großen Teil ihrer Beschäftigten arbeitslos, um sie mit Beginn der nächsten Bausaison wieder einzustellen. Dafür gibt es eine eigene Wiedereinstellungszusage. Heuer dürfte sich aber in diesem Gefüge einiges ändern.

Die schlechte Auftragslage der Bauwirtschaft vor allem im privaten Wohnbau werde dazu führen, dass Firmen heuer schon früher Arbeiter beim AMS anmelden, sagt der Innungsmeister des Baugewerbes, Norbert Hartl. "Ich erwarte, dass vor allem kleine Baufirmen betroffen sind, die im Einfamilienhausbau tätig sind. Im Gewerbe- und Industriebau ist diese Entwicklung derzeit nicht absehbar", sagt Hartl.

Laut AMS-Chef Gerhard Straßer meldet die Bauwirtschaft in Oberösterreich durchschnittlich 7000 Arbeiter arbeitslos. "Ich fürchte, das werden heuer mehr werden", sagt Hartl.

Vor allem würden aber heuer mehr Beschäftigte ohne Wiedereinstellungszusage stempeln geschickt. Das bestätigt Hartl. Die Auftragslage lasse eine solche für etliche Betriebe nicht zu.

Damit kommt die Baubranche aber in ein Dilemma. Denn ohne Einstellungzusage sind die arbeitslosen Arbeiter frei vermittelbar. "Und wir brauchen dringend Leute, die wir vermitteln können", sagt Straßer. Gute Maurer oder Zimmerer seien sehr gefragt. Sollte die Baukonjunktur dann wieder anspringen, stellt sich die Frage, mit welchem Personal die neuen Aufträge abgewickelt werden. "Gute und erfahrene Leute haben meist eine emotionale Bindung zum Betrieb. Ich hoffe, dass diese auch so hält", sagt Hartl.

Einige vor allem größere Betriebe zeigen sich aber optimistisch.

Wimberger-Geschäftsführer Christian Wimberger geht davon aus, "dass wir im März wieder voll durchstarten." Abhängig sei das auch noch von den Auftragseingängen in den nächsten zwei bis drei Monaten. Zuletzt sei es etwas weniger geworden, aber die Bereiche Erneuerbare Energieträger, Sanierungen, Zu- und Umbauten legten zu. Wimberger werde nicht mehr Mitarbeiter beim AMS anmelden als sonst, und allen Fachkräften, die man wieder wolle, eine Wiedereinstellungszusage geben. Wimberger hat 860 Beschäftigte.

Mehr Geschäft bei Sanierungen

100 bis 140 Dienstnehmer gingen zuletzt bei Wolf Systembau im Winter stempeln. Das sei auch heuer so, alle werden wiedereingestellt, sagt Geschäftsführer Thomas Stadler: "Wir haben 300 Fertighäuser im Auftragsstand." Damit sei man ein weiteres Jahr ausgelastet. Darüber hinaus sei die Entwicklung natürlich unsicher. Wolf hat 650 Mitarbeiter. "Mit Haus-, Hallen- und Behälterbau sind wir gut aufgestellt. Wir haben auch einen neuen Bereich für Sanierungen, Zu- und Umbauten gegründet", sagt Stadler.

Genböck Haus in Haag am Hausruck beschäftigt 90 Mitarbeiter. "Wir sind im Plan und werden wieder keine Mitarbeiter im Winter abmelden", sagt Geschäftsführer Helmut Möseneder.

Die Habau-Gruppe melde "rechtzeitig vor Winterbeginn rund 1200 Mitarbeiter beim Frühwarnsystem beim AMS an", wie Vorstandschef Hubert Wetschnig erklärt. Dies betreffe witterungsbedingt vor allem den Straßenbau. Man werde wieder 90 Prozent eine Wiedereinstellungszusage geben. Der Swietelsky-Konzern berichtet von "gut gefüllten Auftragsbüchern". Man halte an der Praxis, Wiedereinstellungszusagen an bewährte Mitarbeiter zu geben, fest, so Vorstandschef Karl Weidlinger.