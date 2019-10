Wie Oberösterreich erfolgreich bleiben kann

Oberösterreichs Wirtschaft ist reich an engagierten und erfolgreichen Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Was zu tun ist, damit das in Zukunft auch so bleibt, ist kommenden Donnerstag Thema einer Diskussion in der Wirtschaftskammer Rohrbach.

Es diskutieren Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Herbert Mairhofer, Bezirksobmann der Interessenvertretung in Rohrbach, Irmgard Müller, Leiterin des Service-Centers der Wirtschaftskammer, und Erhard Prugger, Leiter der Abteilung Sozial- und Rechtspolitik der WKOÖ.

Die Veranstaltung "Unternehmen am Wort" beginnt am 17. Oktober um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anmeldung unter online.wkooe.at/WKO/2019-36065 oder per E-Mail an veranstaltung@wkooe.at.