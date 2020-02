Was beschäftigt Linzer Firmen?

Fast 100.000 Unternehmen sind laut jüngster Statistik der Wirtschaftskammer in Oberösterreich tätig, ein großer Teil davon im Großraum Linz. Wo aber drückt diese Unternehmen der Schuh? Dieser Frage gehen Wirtschaftskammer Oberösterreich und OÖNachrichten bei ihrer Veranstaltungsreihe "Unternehmen am Wort" am 13. Februar ab 17.30 Uhr im OÖNachrichten Forum der Promenaden Galerien nach. Diskutieren Sie mit Präsidentin Doris Hummer, Kammerdirektor Hermann Pühringer sowie den Obmännern der WKO in Linz, Klaus Schobesberger, und Linz-Land, Manfred Benischko, sowie der Leiterin des Service-Centers, Irmgard Müller.

Anmeldung per Mail an veranstaltung@wkooe.at oder unter online.wkooe.at (Eintritt frei)

