PV-Anlage auf dem Dach von Welser Profile

Errichtet wird die Anlage von der Cleen Energy AG, teilten die beiden Unternehmen gestern in einer Aussendung mit.

Damit entstehe in Gresten Niederösterreichs größte Aufdach-Photovoltaikanlage. Mit dieser Anlage erziele man eine jährliche CO2-Reduktion von rund 1221 Tonnen. Die Anlage soll pro Jahr rund 3,3 Gigawattstunden Strom liefern, was dem Verbrauch von rund 940 Haushalten entspreche, heißt es in der Aussendung der beiden Unternehmen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Haag Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.