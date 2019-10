Handy verdrängte Papierkalender bisher nicht

Diesen nützt der Papierfachhandel traditionell dafür, österreichweit auf sein großes Sortiment bei Kalendern hinzuweisen, die gegen Jahreswechsel frisch gedruckt in den Regalen stehen. Für jeden gekauften Kalender gibt es in dieser Woche (in 24 Geschäften in Oberösterreich) ein Notizbuch als Geschenk dazu.

Obereder führt in Unterweißenbach ein Geschäft. Er sagt, dass viele Österreicher für einen besseren Überblick über ihre Termine oder als Sicherheitsmaßnahme, falls das Handy "spinnt", einen Taschen- oder Wandkalender verwenden. In ländlichen Gebieten seien Aussaat- oder Mondkalender sehr beliebt, sagt Papierhändlerin Gisela Gabauer aus Gallneukirchen, genauso wie Abreiß- und Sprüchekalender.

