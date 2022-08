Die hohen Baupreise bremsen Projekte in den Gemeinden

Die hohen Baupreise bremsen zunehmend Projekte. Nach einem drohenden Stopp für gemeinnützigen Wohnbau spießt es sich nun bei Kanal- und Asphaltierungsarbeiten für Gemeinden. "Da wurden im Vorjahr Budgets beschlossen. Zu diesen Summen kann aber jetzt nicht angeboten werden. Mit zwei Konsequenzen: Die Projekte finden nicht statt und den Tiefbauern beginnt die Auslastung zu fehlen", sagt Hubert Wetschnig, Geschäftsführer der Habau-Group und Branchenvertreter. Deshalb wird es Anfang September auch ein Gespräch mit dem Land Oberösterreich geben.

Bei Habau ist dieses Tiefbau-Geschäft bei Held & Francke angesiedelt. "Wir schauen sehr aufmerksam auf diese Entwicklung", sagt Wetschnig. Im Übrigen laufen die verschiedenen Bereiche gut. Allerdings werde es schwieriger, Bauprojekte auch wirklich umzusetzen, weil Bauherren wegen der hohen Preise zögerten oder kostengünstigere Umsetzungen haben wollten. "Die Nachfrage ist noch vorhanden."

Mit der gerade fertiggestellten Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr sei man "sehr zufrieden". Die Bauleistung ist mit 1,77 Milliarden Euro (nach 1,54 Milliarden) auf dem Niveau von vor der Pandemie. Zusätzliche Aufträge habe man vor allem in Ostösterreich gewinnen können. "In Oberösterreich ist unser Marktanteil schon hoch, wir wachsen in neuen Regionen." Auch die Stahlbau-Tochter MCE sei gut unterwegs, hier sei es vor allem in Deutschland gelungen, bei etlichen Brücken Aufträge zu gewinnen.

Die vielen weißen Flecken in Deutschland lässt das Bauunternehmen mit seinen Wurzeln in Perg auch mehrere Firmenübernahmen prüfen. Eines davon könnte den Umsatz um 100 Millionen steigern lassen. "Wir sind deshalb ein interessanter Partner, weil wir den Unternehmen hohe Eigenständigkeit lassen und sie nicht zu einer Abteilung machen." Ähnlich bei einer bereits erfolgten Übernahme in der Steiermark, der Folienisolierfirma Iso-M. "Die bringt uns Unabhängigkeit von Lieferanten bei Flachdächern und im Tiefbau", sagt Wetschnig.

Auch mit dem MCE-Zukauf – der 2016 erfolgt ist – ist Habau zufrieden. Die Linzer Habau-Niederlassung war jahrelang bei Held & Francke untergebracht. Dort platzte man aus allen Nähten. Jetzt hat die Perger Habau-Gruppe an der Stadtautobahn auf der Höhe Franzosenhausweg ein neues Firmengebäude für 250 Mitarbeiter bezogen. Weil der Mietvertrag der MCE in ihrer jahrzehntelangen Zentrale am Linzer Voestgelände auslief, wurde die Gelegenheit genutzt und zusammengezogen – was auch Synergien erleichtern soll.

Offenes Kartellverfahren

Eine Altlast sei das Bau-Kartellverfahren. Habau ist jenes Unternehmen, das von der Bundeswettbewerbsbehörde den ersten Strafbescheid erhielt. Abgeschlossen ist das Verfahren aber noch nicht.