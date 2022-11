Wieder mehr deutsche Autos

Zu diesem Schluss kommt das Duisburger Center Automotive Research (CAR) in seiner Marktstudie für November. Die Kunden könnten nach Monaten mit einem knappen Angebot perspektivisch wieder mehr auswählen und auf Preisnachlässe hoffen. Als Hauptgrund sieht Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer die stark angelaufene Produktion der Hersteller. Allein im Oktober seien in Deutschland fast 278.000 Autos mehr gebaut worden als im gleichen Vorjahresmonat. Für 2022 rechnet er mit 3,5 Millionen Pkw. Das sei im Vergleich zu 2021 mit seinen Produktionsengpässen ein Plus von einer halben Million Stück.