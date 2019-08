Vorchdorfer Start-Up holt sich rund 30 Millionen Euro

Agilox steht für mobile Logistikroboter, die mittels künstlicher Intelligenz Paletten auf optimalen Routen von A nach B bringen. Die autonom fahrenden Hubstapler bewegen sich frei und ohne Einschränkung von Magnetstreifen am Boden oder Reflektoren an den Wänden. Die Fahraufträge werden mittels Schwarmintelligenz dynamisch verteilt und optimiert.

„Agilox gehört zu jenen Unternehmen mit dem größten Zukunftspotenzial“, gibt sich Daniel Haider, Geschäftsführer der OÖ Beteiligungsgesellschaft, überzeugt vom künftigen Erfolg des Investments. Seine Gruppe, zu der die RLB OÖ, Hypo OÖ, OÖ Versicherung und andere Raiffeisenbanken zählen, hat eben ein 30-Prozent-Investment in Agilox in Millionenhöhe besiegelt – vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung.

Agilox wird mit fast 100 Millionen Euro bewertet. Nur wenige heimische Startups bewegen sich in dieser Liga. Grob geschätzt handelt es sich dabei am Ende des Tages um ein Investment von knapp 30 Millionen Euro, das die sechs Gründer in einer zweiten Finanzierungsrunde holen konnten. In der ersten stieg die Raiffeisen KMU Beteiligungs AG 2017 als Gesellschafter mit 14 Prozent ein.

Top-Kunden: VW, BMW, DHL

Der technologische Vorsprung der Vorchdorfer, die ihre Roboter vor Ort zusammenbauen, scheint zu überzeugen. Siemens, VW, BMW, DHL und Lufthansa sind bereits Kunden. Teilweise haben sie vorerst nur eine Handvoll der Logistikroboter für Tests im Einsatz, doch genau darin liege die große Chance, so Haider. Bestehende Kunden könnten das System aus Oberösterreich auf den ganzen Konzern weltweit ausrollen und so schlagartig die Umsätze steigern.

Bisher wuchs das cashflow-positive Start-Up jährlich mit einer Umsatzverdoppelung. Das werde mindestens so dynamisch weitergehen, erwartet Haider. 40 Mitarbeiter haben zuletzt acht Millionen Jahresumsatz erzielt. 2012 könnte der Umsatz bei 50 Millionen liegen. Die Zielgruppe sind Industrieunternehmen. Seit der Markteinführung 2017 wurden mehr als 150 Geräte ausgeliefert. Mit der kräftigen Finanzspritze soll die globale Expansion vorangetrieben werden.

„Wir revolutionieren den weltweiten Logistikmarkt“, gibt sich Franz Humer, Geschäftsführer von Agilox und Gründer, siegessicher. Er will mit den frischen Millionen neue Typen des Roboters entwickeln, den Vertrieb ausbauen und einen Neubau in Vorchdorf mit 5000 m2 errichten.

Drei Fragen an Franz Humer (l.), CEO Agilox

OÖN: Wie war es für Sie, als die Unterschrift unter das Millioneninvestment gesetzt war?

Humer: Es war fast, wie wenn ein Kind von zu Hause auszieht. Einerseits eine schöne Bestätigung, was wir erreicht haben, andererseits haben wir zehn Jahre ein Unternehmen aufgebaut, das wir jetzt zum Teil hergeben. Aber es ist eine optimale Ergänzung, dass wir Raiffeisen dabei haben. Wir sind alle Techniker und das Finanz-Know-How der Bank hilft uns sehr.

OÖN: Wieso haben Sie keinen der internationalen Käufer, die sich auch angetragen haben, an Bord gelassen?

Humer: Wir wollten nicht Teil eines großen Konzerns werden. Das hätte uns ziemlich sicher in unserer Entwicklung gebremst. Der Vorteil, dass wir mit Raiffeisen einen Investor im selben kulturellen Background haben, ist nicht zu unterschätzen.

OÖN: Wofür verwenden Sie das Geld?

Humer: Wir werden in neue Produkte investieren. Bis Mitte nächsten Jahres werden wir den Agilox für den nordamerikanischen Markt vorstellen, der eine andere Paletten-Art verwendet. Wir werden die Märkte global aufbauen und in einen Neubau in Vorchdorf investieren. Wir werden weiterhin die Teile des Logistikroboters fremdfertigen lassen (z.B. bei Stiwa, Lenzing Technik, Anm.) und sie in Vorchdorf zusammenbauen. Die Software ist von uns selbst entwickelt. Das wird auch so bleiben. Wir sind jetzt schon technologischer Weltmarktführer und wollen ein wesentlicher Marktteilnehmer werden.