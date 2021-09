Volkswirtschaftliches Gewicht der Landwirtschaft nimmt ab

Betrug der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfungskette Agrargüter, Lebensmittel und Getränke 2005 noch 20,2 Prozent, so verringerte sich dieser auf 17,5 Prozent im Jahr 2019, hat Sinabell in der Studie ermittelt. In der Lebensmittelverarbeitung nahm die Wertschöpfung real um 34 Prozent zu, im Einzelhandel von Nahrungsmitteln und Getränken um 44 Prozent und in der Gastronomie um fast 50 Prozent. Der Zuwachs in der Landwirtschaft betrug aber nur zehn Prozent. „Dies erklärt, warum die Bedeutung der Landwirtschaft in der Wertschöpfungskette und der Volkswirtschaft insgesamt gesunken ist“, sagte Sinabell.

Das zeige, dass in der Erzeugung von Agrargütern Zuwächse schwerer erzielbar sind. Ursachen dafür seien die scharfe Konkurrenz auf internationalen Agrargütermärkten und die anhaltende Produktivitätsentwicklung, die real sinken Agrargüterpreise ermöglicht. Ein möglicher Ausweg wären die Bereitstellung von Dienstleistungen (Urlaub am Bauernhof) oder Direktvermarktung.

Hier zeigten sich auch Erfolge, sagte Langer-Weninger. 2.319 Betriebe seien derzeit in der Direktvermarkter-Datenbank der Landwirtschaftskammer OÖ erfasst. Es gebe darüber hinaus natürlich auch noch Bauern, die Produkte ab Hof vermarkten, ohne dass sie sich in der DV-Datenbank erfassen ließen. Von den insgesamt rund 23.000 Bauernhöfen würden also rund ein Zehntel schon diesen Weg gehen. „Das sind immerhin ähnlich viele wie in der Schweinehaltung“, sagte Langer-Weninger.