Versorgung: "Die Bauern sind lebensnotwendig"

Die Rolle der Bauern müsse aber auch in der Wertschöpfungskette gestärkt werden: Dafür müsse es endlich eine Herkunftskennzeichnung von Milch, Fleisch und Eiern in verarbeiteten Produkten sowie in der Gemeinschaftsverpflegung geben. Im Lebensmittelhandel müsse Schluss sein mit der "Aktionitis".

"Wir müssen auch den Beruf attraktiver machen und das Selbstbewusstsein stärken", sagt Johanna Haider, Vorsitzende des Ausschusses für Bäuerinnenangelegenheiten.