MPreis schließt Filiale in Wels

Der Tiroler Lebensmittelhändler MPreis hat zu seinem 50-Jahr-Jubiläum mit Herausforderungen zu kämpfen: 2022 schrieb das Familienunternehmen bei einem Umsatz von 801 Millionen Euro einen Verlust von 15 Millionen Euro. Dass auch 2023 rote Zahlen geschrieben wurden, steht fest.

281 Standorte gibt es in Österreich, schwerpunktmäßig im Westen. In geringerem Maße ist MPreis (zu dem auch der Großhändler T&G gehört) in Kärnten und Oberösterreich vertreten. Ein Rückzug aus den Bundesländern sei nicht geplant, heißt es vom Unternehmen. Man habe einen Transformationsprozess eingeleitet, 2024 will man in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Filialen würden laufend evaluiert, eine gewisse Fluktuation sei „normal“. 20 Filialen sperrten in den vergangenen zwei Jahren zu (Wels schließt im April), neun sperrten auf. Immer wieder aufkeimenden Verkaufsgerüchten begegnet MPreis: „Wir wollen das Unternehmen nicht verkaufen, wir müssen auch nicht.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl