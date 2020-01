Trotz Hochpreisphase: Verunsicherung der Schweinebauern wird nicht geringer

Die Preislage ist gut, und doch ist die Unsicherheit unter den heimischen Schweinebauern groß. "Die Diskussion um Haltungsfragen ist einer der Gründe, wir merken deshalb eine starke Zurückhaltung bei den Investitionen", sagte Walter Lederhilger, Obmann vom Verband der Österreichischen Schweinebauern, gestern in Linz. Die Schweineproduktion bewege sich zwischen Tierwohl-Maßnahmen und länderübergreifendem Preisdruck.

Mandes Verhaagh vom Braunschweiger Thünen-Institut für Betriebswirtschaft sprach gestern Abend bei einer Veranstaltung von Landwirtschaftslandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) in Lambach von der "Extremsituation Schwein". Dass die Afrikanische Schweinepest in China tobe und damit die Nachfrage nach heimischem Schweinefleisch in die Höhe treibe (derzeit 1,80 Euro pro Kilo), sei nur eine Seite. Die andere laute: Auch im Fall, dass die Schweinepest besiegt werden sollte, bleibe die Exportabhängigkeit: "Das hängt mit unserem Verbraucherverhalten zusammen. Nur 65 Prozent der Teilstücke des Schweines werden auch verarbeitet. Der Rest geht nach China."

Das trifft auch Oberösterreichs Schweinebauern. 4000 gibt es, 65 Prozent davon haben weniger als zehn Tiere. "Es fehlt die Rechtssicherheit", sagt Lederhilger. Während die Gesellschaft über Ferkelkastration, Schwanzkupieren, Vollspaltenböden, Antibiotika und gentechnikfreie Fütterung diskutiere, fehle es den Schweinebauern nicht an Bereitschaft für (noch) mehr Tierwohl-Maßnahmen, aber an "klaren Rahmenbedingungen. Investitionen im Stallbau müssen auch in 20 Jahren dem gültigen Recht entsprechen." Investitionen, die notwendig seien, so Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger: "Wir müssen etwa die Ammoniakemissionen in zehn Jahren um rund 22 Prozent reduziert haben." Ein Gegensteuern über bodennahe Ausbringung erfordert neue Techniken, die gilt es zu finanzieren.

Schweinefleisch ist das beliebteste Fleisch in Österreich. Von 64 Kilo pro Kopf Fleischkonsum insgesamt sind 37 Kilo Schweinefleisch. Nicht auszudenken, wenn die Schweinepest Österreich erreichen sollte.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at