Swarovski: Weiter Unstimmigkeiten

Die firmeninternen Gegenspieler interpretierten die Gespräche sehr gegensätzlich: Vorstandschef Robert Buchbauer sieht eine überwiegende Mehrheit der Gesellschafter hinter seinen Plänen. Mitglieder der Familie berichteten hingegen von Abstimmungsniederlagen der Geschäftsführung.

Laut Buchbauer soll an der Neuausrichtung des Konzerns festgehalten werden. Wie berichtet, will Swarovski die Zahl der Beschäftigten mittelfristig von 4600 auf 3000 reduzieren.

Sorgen um den Konzernsitz in Wattens versuchte Buchbauer in einer Aussendung erneut zu zerstreuen: "Unsere Botschaft an alle, die um den Standort Wattens fürchten, ist eindeutig: Wattens verliert weder an Status noch Bedeutung und ist essenziell für den Neustart von Swarovski."

