Pfusch dient als Puffer gegen Corona-Verluste

"Seit 20 Jahren hatten wir keinen so starken Anstieg der Schwarzarbeit in Österreich", stellt der Linzer Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Schneider fest. Er erwartet einen Zuwachs der Schattenwirtschaft von knapp acht Prozent oder plus 1,8 Milliarden Euro auf 24,7 Milliarden Euro, die am Fiskus vorbei ohne Rechnung gearbeitet werden. Grund für den steilen Anstieg ist die Coronakrise.

Die Menschen würden die Einkünfte aus der Schwarzarbeit als Puffer sehen, um ihre weggebrochenen Einkünfte zumindest zum Teil wieder auszugleichen, so Schneider. Statt wie am Beginn des Jahres angenommen dürfte die Schattenwirtschaft hierzulande nicht 5,8 Prozent des BIP betragen, sondern auf 6,4 Prozent des BIP zulegen. "Der Pfusch ist ein wesentlicher Faktor, dass viele Menschen in dieser Krise nicht völlig abstürzen", sagte der Ökonom.

Schneider stützt sich dabei auch auf eine repräsentative Befragung von 1016 Österreichern im Juni durch das Linzer market-Institut: Die Österreicher gehen wegen des Corona-Lockdowns von einer wesentlich höheren Schwarzarbeit als bisher üblich aus, die Jungen (16 bis 29 Jahre) noch deutlicher. Das ist auch die Gruppe, die von sich sagt, dass sie am stärksten von der Krise betroffen ist.

Anders als sonst sind die Jungen in der Coronakrise nicht mehr die Träger eines gesellschaftlichen Optimismus, streicht market-Chef Werner Beutelmeyer in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Forschungsgemeinschaft Market & Lazarsfeld ein Ergebnis aus aktuellen Interviews hervor. "Das gab es bisher noch nie."

Zurück zum Pfusch: Vor allem die Branchen Bau, Handwerk, Reparaturen, häusliche Dienstleistung, Kfz und Tourismus sind die typischen Pfusch-Branchen. Der Pfusch nütze im Prinzip allen außer dem Staat und den Sozialversicherungen, so Schneider. "In Oberösterreich gäbe es jedes zweite Einfamilienhaus nicht ohne Pfusch." Er erwartet, dass die ohnehin schon sehr hohe Akzeptanz von Schwarzarbeit durch Corona weiter steigen wird. (uru)

