OÖN Digital Days: Treffen hochkarätiger Experten in Linz

Die ersten drei Auflagen waren ein voller Erfolg: Aus allen Nähten platzte 2018 und 2019 das Forum der OÖNachrichten in den Linzer Promenaden Galerien bei den Digital Days. Auch im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in die digitale Welt verlagert wurde, war das Echo groß: Hunderte verfolgten aufmerksam die Vorträge hochkarätiger Digital-Experten.

Das große Interesse und die guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren veranlassten die OÖNachrichten dazu, den ersten drei Auflagen eine weitere folgen zu lassen. Die heurigen Digital Days finden am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 16. September, statt und sind wieder als Präsenzveranstaltung in den Promenaden Galerien geplant.

Die Liste der Referenten kann sich auch heuer sehen lassen. So berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, über die Zukunft des Handels nach der Corona-Krise. Fabian Knauseder von ProSiebenSat.1 Puls 4 gibt Auskunft darüber, wie lokale Streaminganbieter den internationalen Markt aufmischen. Über die Relevanz von Podcasts spricht Eva Langmayr, die Geschäftsführerin von wepodit. Mit der Kommunikation in der digitalen Welt beschäftigt sich auch Alexander Zauner von der Linzer Johannes Kepler Universität. Der Professor für Digitales Marketing und Soziale Medien verrät, warum Firmen ihre Kommunikation heutzutage neu denken müssen.

Über die Zukunft des Marketings und den Wert der Daten erzählt Gerhard Kürner, der sich seit Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt, wie man digitale Geschäftsprozesse aufbaut und weiterentwickelt.

Tickets sind online erhältlich

Wie Digitalisierung und Innovation in Banken aussieht, weiß Manfred Stadlinger von der Sparkasse Oberösterreich. Und was große Unternehmen von kleineren in der digitalen Welt lernen können, berichtet Jasmin Fichtinger, Geschäftsleiterin der Agentur Bacon & Bold.

Weitere Informationen und Tickets um 199 Euro für die zweitägige Veranstaltung im Herzen der Landeshauptstadt Linz erhalten Sie online auf www.nachrichten.at. Seien Sie dabei!