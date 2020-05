Neuer Eigentümer für Linzer Baufirma Dywidag

Der Kaufvertrag wurde am Montag unterzeichnet, teilten die beiden Unternehmen heute, Dienstag, mit. Die Bundeswettbewerbsbehörde muss der Übernahme noch zustimmen. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Die Dywidag wird als Tochterfirma der Bodner Bau KG mit Sitz in Kufstein als eigenes Unternehmen weitergeführt. Man hofft sich gut zu ergänzen: Während die Bodner-Gruppe vor allem im Westen präsent sei, sei die Dywidag im Osten gut aufgestellt, hieß es in einer Aussendung. Die Dywidag, die neben ihrem Hauptsitz in Linz noch über Niederlassungen in Wien, Salzburg und Innsbruck verfügt, setzt rund 140 Millionen Euro pro Jahr um. Die Bodner-Gruppe wächst mit der Transaktion auf 3200 Mitarbeiter und eine erwartete Betriebsleistung von 750 Millionen Euro an.