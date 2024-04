Neuer Job für Borealis-Chef Gangl

Der Innviertler Thomas Gangl hat gestern bekannt gegeben, was er ab 1. Juli machen wird. Der bisherige Borealis-Chef wird Europachef von Liberty Steel. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Gruppe vom britisch-indischen Unternehmer Sanjeev Gupta zusammengekaufter Stahlfirmen.

In Europa gehören Fabriken in Rumänien, Tschechien, Ungarn und Polen dazu. Europaweit sind in der Gruppe 17.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Anlagen könnten 8,3 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugen. Die Nennkapazität für die Verarbeitungsanlagen liegt bei zehn Millionen Tonnen. Damit ist die Firmengruppe etwas größer als die voestalpine, aber als Erzeuger einfacher Stahlgüter anders positioniert.

Gangl soll das Geschäft stabilisieren und mit Elektroöfen zu einem Grünstahl-Hersteller umbauen. Eine kleine Europazentrale soll dazu in Wien hochgezogen werden. Diese gab es bisher in Bukarest. Der Konzernsitz ist in Dubai.

