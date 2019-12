Nationalbank: Gutes Zeugnis für die Banken

Verbesserungspotenzial sehen die Nationalbank-Experten aber bei der Vergabe von Immobilienkrediten, der Profitabilität und bei Strategien für Cybersicherheit und neue Geschäftsmodelle.

Die Immobilienbranche und der Bausektor haben in Österreich seit Jahren Hochkonjunktur: Mehr als die Hälfte des Wachstums der Unternehmenskredite 2017 und 2018 entfiel auf immobilienbezogene Branchen. Die Wohnungsimmobilienpreise haben sich in Wien laut OeNB-Daten seit dem Jahr 2008 mehr als verdoppelt, außerhalb von Wien sind sie um mehr als 80 Prozent gestiegen. "Die Immobilienpreise sehen wir uns sehr, sehr genau an", sagte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann bei der Präsentation des Finanzmarktstabilitätsberichts am Montag in Wien.

Eine Überhitzung des Marktes sei derzeit aber nicht festzustellen, hieß es. Man sehe noch keine Blase auf diesem Markt.