Nationalbank-Chef Holzmann startet mit einer Niederlage

Heute, Dienstagabend, findet der offizielle Empfang anlässlich der Amtsübergabe in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) statt. Doch der seit 1. September agierende Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann hat am Tag davor eine Niederlage erlitten.

Nach einer vormittäglichen Krisensitzung gab es eine knappe Aussendung der OeNB. In der wird in zwei Sätzen berichtet, die jüngsten Vorgänge würden "extern und unter Einbeziehung der internen Revision und weiterer bankinterner Kapazitäten geprüft". Diese Ergebnisse würden dem Generalrat – also dem Aufsichtsrat unter dem Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer – zur Kenntnis gebracht. Dann werde über weitere Schritte beraten. Mahrer war nicht über Holzmanns Pläne informiert.

Damit ist der Alleingang Holzmanns vorerst gestoppt. Wie berichtet, wollte der von der FPÖ nominierte Nachfolger Ewald Nowotnys ein Personalpaket umsetzen. Jetzt ist die Kündigung der Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi vorläufig vom Tisch. Laut Medienberichten wurde Konrad-El Ghazi am Freitag vom Sicherheitsdienst aus der Notenbank begleitet.

Die Frühpensionierung des langjährigen Leiters der Hauptabteilung Beteiligungen, Zahlungsverkehr und Interne Dienste, Stefan Augustin, ist laut Betriebsrat vom Tisch. Und im Fall des Pressesprechers Christian Gutlederer heißt es aus der Belegschaftsvertretung, einer verschlechternden Versetzung werde man nicht zustimmen. Er sollte stellvertretender Leiter in der Außenstelle Innsbruck werden. "Diese Versetzung wäre verschlechternd", heißt es. Als neuer Sprecher der OeNB fungiert Rudolf Kaschnitz, zuletzt in Brüssel bzw. im blauen Infrastrukturministerium. Am Nachmittag habe das Management der OeNB mit dem Betriebsrat gesprochen. Man habe "uns die Hand entgegengestreckt", heißt es aus dem Betriebsrat.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at