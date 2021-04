Merkur ist Geschichte: Das ändert sich für die Kunden

Über das verlängerte Osterwochenende hat sich in der heimischen Handelslandschaft einiges getan: 144 Merkur-Märkte wurden zu Billa-Plus-Filialen. Anders, als im Jänner angekündigt, erfolgte die Umstellung nicht sukzessiv, sondern auf einmal, wie Marcel Haraszti, Billa-AG-Vorstandschef, heute, Dienstag, bei einem Online-Pressegespräch sagte.

So seien etwa 700 Dauerwerbeflächen in der Umgebung der Märkte, 1000 Logos und zehn Millionen Preisschilder geändert worden. 10.000 Mitarbeiter hätten eine neue Arbeitskleidung erhalten: In dieses "Rebranding" wurden laut Haraszti ein zweistelliger Millionenbetrag investiert.

Wie berichtet, hatte die Rewe-Gruppe im Jänner angekündigt, dass die Vertriebsschiene Merkur zu Billa Plus wird. Von dem Schritt erhofft man sich vor allem Kostenvorteile, die die Maßnahme bringen werde: Von den Einsparungen bei Werbekampagnen bis zur Entwicklung von Eigenmarken, bei denen die Verpackungen vereinheitlicht werden können, dazu ein Kundenmagazin, ein Online-Auftritt. Bezüglich der Höhe der Einsparungen hält der Konzern sich bedeckt: Im Bereich Verwaltung soll ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart werden. Dieser werde in die Märkte und das Einkaufserlebnis investiert, sagte Haraszti: Er kündigte etwa an, dass bis zu 2000 Kurantpreise gesenkt werden sollen. Rabatte sollen übersichtlicher, Aktionen einfacher gestaltet werden. So wird es etwa keine Dauertiefpreise mehr geben. Die "Rabattpickerl" bleiben bestehen, der Anwendungsbereich wird ausgeweitet, etwa auf Getränkekisten. Bei Billa und Billa Plus gibt es ab sofort "Extremwochen": Aktionen wie "Satte Rabatte" fallen hingegen weg.

Gleichzeitig wurde betont, dass das „Merkur-Erlebnis“ erhalten bleibe. An einigen Orten stehen Billa und Billa Plus-Märkte in unmittelbarer Nachbarschaft: "Hier wird es zu keinen Schließungen kommen", sagte Haraszti. Bedient werden die gleichen Kunden, die aber eine unterschiedliche "Mission" hätten: Wocheneinkäufe würde etwa bei Billa erledigt, Wochenendeinkäufe bei Billa Plus.

100 neue Märkte geplant

Bis 2024 will der Rewe-Konzern 100 neue Märkte in Österreich eröffnen. Vor allem im Westen gäbe es noch Potential. Dazu sind 200 Umbauten geplant. Allein 2021 werden 35 Märkte neu errichtet. Im Schnitt 350 Millionen Euro werden jährlich investiert. Mit diesen Aktionen soll auch die an Spar verloren gegangene Marktführerschaft wieder zurück geholt werden.