Logistikspezialist Swisslog baut Werk in Eberstalzell

Ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres wird das Unternehmen nach Eberstalzell übersiedeln, wie es gestern, Freitag, in einer Aussendung bekanntgab. Der Spatenstich erfolgte am Donnerstag.

Das neue Technologiezentrum hat rund 8000 Quadratmeter Werks- und an die 2000 Quadratmeter Bürofläche. Zur Investitionssumme gab es keine Angaben. Die Nachfrage nach den Technologien habe den bisherigen Standort in Sipbachzell an die Kapazitätsgrenzen gebracht, heißt es. Laut Firmenbuch beschäftigte Swisslog in Sipbachzell zuletzt 74 Mitarbeiter bei 9,6 Millionen Euro Umsatz.

Swisslog ist auf daten- und robotergetriebene Intralogistiklösungen für den Handel und die Lebensmittelindustrie spezialisiert. Zu den Kunden zählen beispielsweise Rewe, Nestlé oder dm.

Der Schweizer Mutterkonzern gehört zum deutschen Robotik- und Automatisierungskonzern Kuka, der wiederum Teil des chinesischen Midea-Konzerns ist.