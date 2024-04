Linz Textil 2023 mit Umsatzrückgang um ein Viertel und mehr Gewinn

Das Ergebnis vor Steuern betrug 5,9 (2022: 4,0) Millionen Euro, wie aus dem Dienstag veröffentlichten Finanzbericht der Linz-Textil-Gruppe hervorgeht. Das Segment "Textile Halbfabrikate" war vom Umsatzrückgang - durch die Schließung der Baumwollspinnerei - am stärksten betroffen, mit 42,29 Millionen Euro wurden 35 Prozent weniger als im Vorjahr erlöst. Das herausfordernde Marktumfeld habe auch in den übrigen Betriebsstätten zu rückläufigen Absatzmengen geführt.

Auch im Segment "Textile Fertigfabrikate" gingen die Erlöse um 4,4 Prozent auf 31,56 Millionen Euro zurück. Dafür seien rückläufige Umsätze aus Treuepunkte-Aktionen bei Vertriebspartnern verantwortlich. Im Fachhandel und e-commerce konnte trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten und Insolvenzen einiger Großkunden der Umsatz leicht gesteigert bzw. weitgehend stabil gehalten werden. Die Exportquote blieb quasi unverändert bei 77,4 Prozent.

Verkauf des Maschinenparks

Das Ergebnis vor Steuern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49,3 Prozent. Der Anstieg wird im Finanzbericht auf den positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Maschinenparks der stillgelegten Spinnerei Landeck zurückgeführt, der das EBT im Segment "Textile Halbfabrikate" um 65 Prozent auf 6,4 Millionen Euro steigen ließ. Das herausfordernde Marktumfeld dämpfte hingegen in den übrigen Standorten die Ertragslage. Im Segment "Textile Fertigfabrikate" schrieb man ein negatives EBT von 836.000, begründet wurde dies mit rückläufigen Umsatzerlösen, verbunden mit einer geringen Produktionsleistung sowie gestiegenen Personalkosten.

Auch im Segment Immobilien musste die Linz Textil einen Verlust von 228.000 Euro hinnehmen, eine Rückstellungsdotation für Baumängel hätten dazu geführt. Bankverbindlichkeiten tilgte das Unternehmen zur Gänze. Die Eigenkapitalquote von 87,1 (2022: 80,2) Prozent verleihe der Gruppe ausreichende Stabilität, die angesichts der speziellen Risikosituation in der Textilindustrie - Wettbewerbsdruck aufgrund weltweiter Überkapazitäten, Beschaffungs- und Währungsrisiko sowie Ausfallswahrscheinlichkeit von Kundenforderungen und Kursschwankungen in der Veranlagung - auch nötig sei. 2023 waren im Durchschnitt 425 (2022: 514) Beschäftigte im Unternehmen, der Rückgang sei im Wesentlichen auf die Stilllegung der Spinnerei Landeck zurückzuführen.

404.000 Euro für Forschung

Für Forschung habe die Linz Textil im Vorjahr 404.000 Euro ausgegeben, 2022 waren es 423.000. Erstmals in der Geschichte der Textilindustrie stünden nun Recyclingfasern in ausreichenden Mengen für die industrielle Verarbeitung zur Verfügung. Die Viskose Spinnerei der Linz Textil in Kroatien sei aktiv in der Vermarktung von Garnen mit Recyclingfaser. Weiteres Forschungsthema ist der Ersatz von Baumwolle durch Lyocell. Die zur Gruppe gehörende Marke Vossen testete im Geschäftsjahr 2023 Fasern aus Ananas, Bambus und sogar Algen als Ersatz für Baumwolle und präsentierte mit der Kollektion "Tomorrow" die erste biologisch abbaubare Kollektion aus dem Hause Vossen.

