Linz als Treffpunkt für Jungunternehmer

1300 Jungunternehmer und Führungskräfte aus Österreich werden erwartet. Unter anderem werden Autor Tobias Beck und Verkaufstrainer Dirk Kreuter die Gäste motivieren.

„Junge Unternehmer müssen jeden Tag Entscheidungen treffen und dann mit den Konsequenzen leben“, sagt JW-Landesvorsitzender Bernhard Aichinger. Sie bräuchten Mut, scheitern gehöre dazu. Gründen sei schwierig, mache aber viel Spaß. 5500 Neugründungen habe es 2018 in Oberösterreich gegeben. Das Durchschnittsalter lag bei 37,9 Jahren, im Schnitt würden pro Gründung 2,4 Jobs geschaffen.

Ein junger Gründer ist der 33-jährige Thomas Rafelsberger: Er hat 2018 in Steyr mit seinen Partnern „own3d media“ gegründet, eine internationale Medienagentur mit Schwerpunkt Game Streaming und eSports. Die zehn Mitarbeiter entwickeln Animationen, Grafikdesigns sowie Sound- und Videoelemente für Spieler von „Fortnite“ und „League of Legends“, damit diese ihren Auftritt professioneller gestalten können. Viele Millionen sehen diesen monatlich beim Spielen zu. Der Cashflow sei bereits ein Jahr nach Gründung positiv, so Rafelsberger. Die Exportquote liegt bei 98 Prozent. Zukunftsmärkte seien die USA und Asien.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at