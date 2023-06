Kika/Leiner-Verkauf: Ehemaliger Manager übernimmt das operative Geschäft

"Tiefgreifende Restrukturierungen" seien notwendig, mit denen "unmittelbar begonnen wird", wie in einer Aussendung am Donnerstag angekündigt wurde. Kika/Leiner befinde sich "in einer herausfordernden Lage".

Hermann Wieser war einst Gebietsleiter Ostösterreich beim Welser Unternehmen XXXLutz., dann Chef bei Kika/Leiner. Jetzt kehrt er "mit einem Managementteam" zurück, wie es heißt. Es übernimmt das operative Geschäft. "In den nächsten Tagen werden Gespräche mit der bisherigen Führung des Unternehmens, dem Betriebsrat, den Lieferant:innen und Partner:innen des Unternehmens geführt werden, um neben den der Übernahme zugrundeliegenden Unterlagen umfassende Informationen über die Situation des Unternehmens in allen Geschäftsbereichen zu bekommen", heißt es.

Die Immobilien von Kika/Leiner werden von der Supernova, einer Fachmarktgruppe von Frank Albert, übernommen. Zuletzt hatte es viele Spekulationen gegeben, dass die Signa Gruppe des Investors Rene Benko auf der Suche nach einem Käufer für Kika/Leiner ist. Probleme hat die Gruppe auch in Deutschland mit der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof.

"Die Trennung von Kika/Leiner war keine leichte Entscheidung", wird Signa-Holding-Chef Christoph Stadlhuber in einer Signa-Aussendung zitiert. Das Management-Team um Vorstandschef Reinhold Gütebier habe sich mit allen Mitarbeitern "unter schwierigsten Markt- und Krisenbedingungen für das Unternehmen eingesetzt und gegen die Verwerfungen des Möbelmarktes gekämpft".

Um eine Insolvenz von Kika/Leiner zu vermeiden, verkaufte der südafrikanische Steinhoff-Konzern die österreichische Möbelkette im Juni 2018 um 430 Millionen Euro an die Signa Gruppe. Im Rahmen des damaligen Sanierungskurses von Kika/Leiner wurde die Filialzahl in Österreich reduziert, und das Osteuropageschäft sowie einige nicht strategische Immobilien in Österreich wurden verkauft. Kika und Leiner erhielten von Signa einen "zweistelligen Euro-Millionenbetrag" für die Modernisierung der Filialen. Das Immobilien-"Filetstück" von Kika/Leiner in der Wiener Mariahilfer Straße kaufte Signa bereits Ende 2017 um 60 Millionen Euro und errichtet dort derzeit das Luxus-Kaufhaus "Lamarr".

Über den jetzigen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Spekuliert wird über weniger als 400 Millionen bis zu knapp 500 Millionen Euro. "Aus Signa Gruppensicht war die Übernahme von Kika/Leiner trotz schwierigen Marktumfeldes ein sehr gutes Investment", so das Unternehmen.

