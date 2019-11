Kaufrausch am Singles Day: Milliardenerlöse für Alibaba

"Dagegen wirken Black Friday und Cyber Monday wie Garagenflohmärkte." Ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter brachte es auf den Punkt: Der gestrige Singles Day des chinesischen Online-Händlers Alibaba sprengte einmal mehr alle Rekorde (siehe Infokasten). Und er bescherte dem Konzern des Gründers Jack Ma Milliardenerlöse.

Die "Olympischen Spiele der Shopping-Welt" – so nennt Alibaba den 11.11. – werden traditionell mit einer pompösen TV-Gala eingeläutet. Heuer trat US-Sängerin Taylor Swift auf. Ab Mitternacht gehörte die Bühne aber den Schnäppchenjägern. 68 Sekunden später übersprang der Konzern bereits die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar. Nach einer Stunde waren es nach eigenen Angaben schon mehrere Milliarden Dollar Umsatz.

Für den chinesischen Handel ist der Singles Day der umsatzstärkste Tag im Jahr. Dass der Konsummotor in China auch heuer so stark brummt, kommt angesichts der Konjunkturdaten überraschend. Chinas Wirtschaftswachstum ist im Herbst auf sechs Prozent gefallen; das ist der niedrigste Wert seit mehr als 25 Jahren.

Wie Alibaba profitiert

Experten sehen den privaten Konsum jedoch mittelfristig als Stütze. Immer mehr Chinesen seien in der Lage, immer mehr Konsumgüter zu kaufen. Nächstes Jahr werde die Mittelklasse in China an der 500-Millionen-Marke kratzen.

Ebenso viele Menschen beteiligten sich laut Alibaba an der gestrigen Schnäppchenjagd. Am häufigsten landen Mode und Körperpflegeprodukte im virtuellen Einkaufskorb. Doch nicht nur die Kunden profitieren vom Singles Day, sondern auch Alibaba. Neben den Milliardenerlösen erhält der Konzern Prozente von Händlern, die über seine Plattform anbieten. Hinzu kommt der Versand über den Paketdienst Cainiao, der auch zur Alibaba-Gruppe gehört.

Idee eines Anti-Valentinstags

Der 11.11. galt in China ursprünglich unter Studenten als eine Art Anti-Valentinstag für Alleinstehende, weil das Datum nur aus Einsern besteht. 2009 begann Alibaba, aus dem Tag ein Einkaufsfestival zu machen. Etliche Mitbewerber folgten dem Beispiel. In China schieben viele Kunden Großanschaffungen bis zum Singles Day auf. Wer gestern nicht das Geschäft seines Lebens machen konnte, bekommt eine weitere Chance: Alibaba hat nun auch den 12.12. zum Super-Schnäppchentag erkoren.

