Mut zu neuen Berufen

Empathie, Wertschätzung und Nächstenliebe – drei wesentliche Werte in der Berufung mit Menschen. Die gesellschaftliche Bedeutung der Berufe im Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegebereich wurde durch die Pandemie besonders deutlich. Die Arbeit in diesen Berufen erfüllt die Ausübenden mit Sinn. Doch trotz guter Jobaussichten besteht weiterhin Personalmangel in diesen Branchen.

Schluss mit Rollenklischees

Um mehr Aufmerksamkeit für diese wertvollen Berufe zu schaffen und diese auch engagierten jungen Männern nahezubringen, findet am 11. November 2021 der Aktionstag "Boys´ Day" statt. Dank der österreichischen Initiative des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erhalten Burschen ab dem zwölften Lebensjahr bzw. der siebten Schulstufe einen Einblick in diese speziellen Berufswelten. "Männer-untypische" Berufe werden vorgestellt und veraltete Rollenklischees hinterfragt.

Kernstück des Boys’ Day sind Einrichtungsbesuche und Workshops in Präsenz. Aufgrund der Pandemie werden aber auch Erfahrungsmöglichkeiten im virtuellen Raum angeboten. Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten erhält man auf www.boysday.at.