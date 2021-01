New Work trifft New Normal – unsere neue Arbeitswelt

New Work ist zeit- und ortsungebunden. Bild: lev dolgachov

Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt gehörig umgekrempelt. Flexibles und vertrauensbasiertes Arbeiten musste sich urplötzlich überall beweisen. Viele Themen, die in die Welt von New Work gehören, sind auch in bislang traditionell aufgestellten Unternehmen angekommen. Entwicklungen im betrieblichen Umfeld wurden beschleunigt, die bisher ein Nischendasein führten oder sich wegen verschiedenster Widerstände noch nicht durchsetzen konnten.

Trends, die wir beibehalten sollen und wollen

Dazu zählen organisatorische und technologische Veränderungen, neue Wertesysteme ebenso wie individuelle Erfahrungen. Viele dieser Veränderungen und Entwicklungen könnten rückgängig gemacht werden, wenn die Pandemie-Abwehr entsprechende Regelungen nicht mehr erfordert – aber sollten sie es auch? Ob Arbeit im Homeoffice oder in Zeitautonomie, ob Relevanz der individuellen Gesundheit oder des Gesundheitssystems, ob Digitalisierung und Automatisierung, ob Workplace-Design oder Kommunikation:

Aus den Corona-Erfahrungen können auch Trends abgeleitet werden, die weit in die Zukunft weisen, sagt Autor Joachim Gutmann im Buch "New Normal". Denn diese Trends, so Gutmann, bieten eine gesellschaftliche und unternehmerische Chance, den Quantensprung in eine digitalisierte und demokratisierte Arbeitswelt zu wagen.

Über den Autor

Joachim Gutmann ist Buchautor, Herausgeber im Bereich Personalmanagement und war Leiter der Unternehmenskommunikation bei Kienbaum Consultants International. Derzeit ist er Senior Consultant bei der GLC Glücksburg Consulting AG.

Joachim Gutmann

New Normal

1. Auflage, 180 Seiten

Erscheint am 18. Februar bei Haufe

ISBN 978-3-648-14932-4