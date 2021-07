Neue Führung im Leser-Marketing

Martin Prinz leitet ab 1. August den Abo-Vertrieb und das Lesermarketing und folgt somit Wolfgang Niederhauser, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Elisabeth Eidenberger, seit Februar zurück aus der Elternkarenz, verantwortet als Marketing-Leiterin weiterhin die Agenden des Image- und Event-Marketings.

"Nach dem besonderen Jahr 2020, in dem wir mehr als 3000 neue Abonnenten gewinnen konnten, wollen wir auch in Zukunft weiter wachsen", sagt Prinz, der seit 2012 bei den OÖNachrichten beschäftigt ist. Er verantwortet künftig als Vertriebsleiter den gesamten Leserbereich der Tageszeitung. Seine Kernaufgaben liegen in den Bereichen Lesermarketing, Kundenbindung, Gewinnspiele sowie der Schaffung neuer schlagkräftiger Abo-Formate und Vertriebskanäle – sowohl analog, als auch digital. Ziel ist es zudem, mit der „OÖNcard“ und weiteren Leserbindungsmaßnahmen den bestehenden Abonnenten noch mehr zu bieten als bisher. Zusätzlich zum Lesermarkt verantwortet Prinz auch die KinderNachrichten, „für welche die Begeisterung und der Zuspruch der Kinder vor allem im heurigen Jahr größer denn je ist“.

Elisabeth Eidenberger, nach eineinhalb Jahren Elternkarenz seit Februar 2021 wieder in ihrer Funktion als OÖN-Marketingleiterin, leitet weiterhin die Bereiche Unternehmensmarketing, Eventmarketing (darunter fällt die Zuständigkeit für Großereignisse wie Linz-Marathon, Gala-Nacht des Sports, Pegasus Wirtschaftsgala, etc.), B2B-Marketing, Online- und Social-Media-Marketing sowie die Veranstaltungslocation „OÖNachrichten FORUM“ in der Linzer Innenstadt.