Von South Carolina, USA, jede Woche in Oberösterreichs Wohnzimmer

Veränderungen können eine große Chance sein: Das ist ein Lebensmotto von Katharina Tschurtschenthaler. Die 39-jährige gebürtige Steyrerin lebt seit zwei Jahren mit ihrem Mann und ihrem vierjährigen Sohn in Greenville im US-Bundessstaat South Carolina. Die Familie ist in den Süden der USA übersiedelt, weil ihr Mann Christian Tschurtschenthaler im Werk des Autobauers BMW in Spartanburg, der Nachbarstadt von Greenville, eine Leitungsfunktion übernommen hat.