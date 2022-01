Jeder Landwirt in Österreich muss mehr leisten

Mehr Klimaschutz, weniger Ertrag: So lässt sich der Plan der EU, die Landwirtschaft „grüner“ machen zu wollen, zusammenfassen. Daraus ergibt sich für die heimischen Agrarbetriebe ein Mehraufwand, weil Basisförderungen künftig an umweltschonende Maßnahmen gebunden sind, etwa mehr Tierwohl, Biodiversität und Fruchtfolgen. „Jeder Landwirt in Österreich wird künftig mehr leisten müssen“, sagte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) beim Pressegespräch mit Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger und Georg Strasser, dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses.

Zwar habe Österreich den von der EU vorgegebenen Weg schon seit Längerem eingeschlagen, weil bei uns rund ein Viertel der gesamten Agrarfläche biologisch sei (EU-Schnitt acht Prozent), aber man müsse danach trachten, sich noch stärker an den EU-Vorgaben zu orientieren, sagte Köstinger. „Nicht für jeden Betrieb in Österreich wird GAP besser, aber wir haben versucht, das Maximum für alle herauszuholen.“ Noch vor Weihnachten legte Österreich der EU-Kommission den nationalen Strategieplan vor, mit einer Rückmeldung des Brüsseler Gremiums rechnet man noch heuer im ersten Halbjahr. Die GAP stellt mit rund 40 Prozent des Gesamtbudgets der EU den zweitgrößten Haushaltsposten der Gemeinschaft dar. Für die Periode von 2021 bis 2027 sind rund 365 Milliarden Euro eingeplant, davon 8,5 Milliarden für Österreich.

Um den heimischen Betrieben die zum Teil rechenintensiven Details der GAP näherzubringen, haben das Landwirtschaftsministerium und die Landwirtschaftskammer eine „Informationsoffensive“ gestartet. Diese umfasst ein Video, Informationskarten zum Download, den Auftritt auf Social-Media-Kanälen und Veranstaltungen.

Köstinger, Moosbrugger und Strasser hoben die Bedeutung der Landwirtschaft angesichts eines in der Vorwoche kursierenden Videos hervor, das die Vernichtung von Supermarktfleisch zeigt (die OÖN berichteten). „Wenn ein Drittel der Lebensmittel im Müll landen, verstehe ich das Jammern um teure Lebensmittel nicht“, sagte Moosbrugger und kritisierte den Handel für „Aktionitis“ und „Rabattitis“. Köstinger verwies auch auf andere Herausforderungen, die Landwirte derzeit forderten: die sich in Europa ausbreitende Schweinepest, stark gestiegene Betriebsmittelpreise, etwa für Dünger und Baumaterial, und die anhaltende Diskussion um den Klimawandel.

Laut Statistik Austria gibt es in Österreich mit Stand September 2021 rund 155.900 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, um zehn Prozent weniger als 2010. Neun von zehn Betrieben sind familiengeführt, die im Durchschnitt bewirtschaftete Fläche beträgt 45,1 Hektar. Dies entspricht rund 63 Fußballfeldern.