Großrazzia bei Amazon Österreich

Das neue Amazon-Paketzentrum in Wien eröffnet im April: Mitten in die Vorbereitungen sind heute, Dienstag, 63 Mann der Finanzpolizei in das Verteilzentrum im niederösterreichischen Großebersdorf geplatzt: Das Finanzministerium ging dabei aber nicht gegen den US-Konzern selbst vor, sondern gegen Dutzende Sub-Unternehmen, die die Lieferung der Pakete übernehmen. 174 Mitarbeiter von 36 Leiharbeitsfirmen wurden überprüft. Bei ihnen wird gewerbsmäßige Schwarzarbeit und Steuerflucht vermutet. Das berichtet „Die Presse“.

Zehn Leiharbeitsfirmen sollen um 185.000 Euro gepfändet worden sein: Eine davon soll seit ihrer Gründung im Mai 2019 überhaupt keine Steuern und Abgaben geleistet haben. Laut „Krone“ soll es bei 49 Mitarbeitern außerdem arbeitsrechtliche Beanstandungen gegeben haben.

Die meisten der 500 Fahrer seien offiziell nur geringfügig angestellt: Mit den Fahrerlisten, die man abkassiert hat, will die Finanzpolizei das Gegenteil beweisen. Finanzminister Gernot Blümel lobte die Aktion als „Beitrag für mehr Steuergerechtigkeit“. Amazon gab an, unverzüglich Maßnahmen gegen Partner ergreifen zu wollen, die sich nicht an geltendes Recht halten. Die Razzia führte auch dazu, dass 10.000 Pakete später ausgeliefert wurden als geplant.

