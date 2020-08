Forum Alpbach diesmal auch in Oberösterreich

Einzelne der Bundesländerclubs, die sich üblicherweise in Alpbach treffen, werden ihr Programm dezentral durchführen. Dazu gehört Oberösterreich. Von Montag bis Mittwoch kommender Woche wird im Bildungshaus Schloss Puchberg in die Zukunft geblickt.

So geht es unter anderem um "Glocalization", also um Globalisierung und Regionalisierung – unter anderen mit Franz Staberhofer von der FH in Steyr. Am Dienstag geht es um nachhaltige Städte und die Bedeutung von Stahl.

Die Präsidentin der Apothekerkammer Ulrike Mursch-Edlmayr diskutiert mit dem Ökonomen Walter Ötsch über die Globalisierung des Gesundheitssystems. Das Forum findet zum 75. Mal statt und bietet Studenten die Möglichkeit, Experten und Politiker zu treffen.

